G7外長會公報促勿助俄　華駐德使館斥言論不實

七大工業國集團（G7）上周六（14日）在德國北部魏森豪斯召開外長會議並發表公報，提及一系列涉華議題，並促中國勿協助俄方削弱現時的制裁效力或合理化俄侵烏戰爭。中國駐德國使館回應指，中方對此強烈不滿和堅決反對，批評G7再次借俄烏衝突等對華施壓，有關言論錯誤和不實。

華使館在官網刊文表明嚴正立場，逐一反駁G7公報的說法。關於中國在東海和南海的主權問題，中方稱致力與區內有關國家通過談判解決爭議，批評某些國家動輒派艦艇到相關海域挑撥是非。文章強調，中國不存在強迫勞動，人權狀況正處於歷史最好時期；在俄烏衝突上一直致力勸和促談，反對針對中方的無端指摘和臆測；而且堅決打擊黑客攻擊，反對個別監聽他國的G7成員國對華「賊喊捉賊」。

關於台灣、涉疆、涉藏、涉港問題，華使館強調純屬中國內政，呼籲有關國家恪守與中國建交時就一個中國原則作出的政治承諾，有關國際組織也應嚴格按照一個中國原則妥善處理涉台問題。中方亦強烈要求G7反省和正視歷史，即香港回歸後，中國政府治理香港特區的法律依據是中國憲法和香港基本法，而非《中英聯合聲明》。