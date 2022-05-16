全市再進三輪區域核酸篩查　明起車站查健康碼

北京周一（16日）舉行新冠疫情記者會，該市政府新聞發言人徐和建表示，目前當地疫情處於膠着狀態，接連發生聚集性疫情和連續篩查發現社會面隱藏病例傳播，加大了疫情的不確定性，令防控形勢嚴峻複雜。在本輪疫情，該市已進行10輪區域核酸篩查，會上宣布即日起在12區再連續進行3輪區域核酸篩查，而該市巴士和地鐵部分路線和車站自周二（17日）首班車開始，將查驗乘客的健康碼。

該市疾控中心副主任龐星火在會上稱，自上月22日以來，該疾控中心已累計完成483宗本土病例病毒樣本測序，結果顯示全市存在2條獨立傳播鏈，均與近期京外聚集性疫情及其外溢至其他省市的病毒序列完全一致。她又指，目前已確認新感染者均與之前通報的感染者存在流行病學關聯，顯示社會面仍存在隱藏傳染源，疫情傳播尚未完全阻斷。

此外，近期北京發生4宗群聚疫情，其中位於豐台區的岳各莊市場群聚疫情至今累計報告25名感染者。徐和建稱，當務之急是將岳各莊市場疫情關聯風險人員，盡快排查管控到位，遏制疫情擴散蔓延。而豐台區從周日（15日）起已開始居家辦公，並結合防疫情況實施一系列封控、管控措施。