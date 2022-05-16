名校研究生到縣城就業　專家籲要與職位匹配

內地近年愈來愈多名校畢業的碩士及博士生到小縣城就業，外界爭論究竟是因學歷普遍性造成過度競爭，還是引進人才措施導致上述現象出現。有專家表示，即使要引進人才，亦需注意是否與需求匹配，而非一面倒地過於着重學歷。

浙江省麗水市遂昌縣近日發布一份《2022年遂昌縣面向世界一流大學引進優秀畢業生入圍體檢人員公告》名單，顯示招聘24個職位，包括專業技能類及一些鄉鎮和街道的基層職位，大部分入圍者均畢業於名校，碩博士佔逾九成。內媒指，該縣為引進更多高學歷的名校生，提供了不少福利，如符合資格的全日制碩士研究生及本科生，可獲45萬元（人民幣，下同，約52.1萬港元）政策獎勵；全日制博士研究生則可獲75萬元（約86.8萬港元），皆可享5年。

中國教育科學研究院研究員儲朝暉表示，各地政府須視乎受聘者是否能在職位上發揮作用，才算有效引進人才，不應盲目追求高學歷。他認為，政府亦應設立督查機制，以免招聘特權被濫用；又提醒大學生也不要盲目追求高學歷，要找適合自己的發展道路。