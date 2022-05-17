深圳前海新規　中港合作拍劇可獲300萬人民幣支持

內媒周二（17日）報道，廣東省深圳市前海管理局近日發布《深圳前海深港現代服務業合作區專業服務業發展專項資金管理暫行辦法》，符合條件的機構最高可獲2,000萬元（人民幣，下同，約2,313萬港元）支持。其中在文創產業方面，由前海企業作為製作方的香港與內地合拍電視劇或電影首播上映，最高可獲300萬元（約347萬港元）支持。

該辦法旨在為前海專業服務業深港合作及國際化發展注入動能，完善前海現代服務業產業政策體系。當中包括13條具體支持措施，重點支持的行業有會計、評估、諮詢、工程服務、文化創意、會展、人力資源、知識產權服務，主營業務為這8類且最近一年主營業務收入佔收入總額60%以上的機構均可申請。

在支持港資機構集聚方面，新設立或新遷入的港資專業服務業機構，如符合條件可一次性給予落戶支持12萬元（約14萬港元）。在支持深港及國際交流活動方面，對舉辦有利於促進專業服務業深港合作或國際化發展的重大會議活動，如符合條件可按實際會議活動費用的30%給予最高200萬元（約231萬港元）支持。至於數碼文化產品，對2021年後營運的原創遊戲產品可按一年內營運收入的5%給予最高100萬元（約115萬港元）支持。