美媒：廣西墜山東航客機　或人為蓄意撞毀

東方航空MU5735客機在今年3月21日於廣西梧州墜毀，機上132人悉數罹難，事故原因仍在調查中。美國《華爾街日報》周二（17日）引述知情人士指，飛行數據顯示，駕駛艙內有人蓄意撞毀出事客機。

報道所引述的知情人士，據稱熟知美國官員對事故原因的初步評估。知情人士指出，出事的波音737-800在高空巡航時，突然接近垂直地下降，以極快的速度墜山；知情人士又指，黑盒的數據表明，有人向客機的控制系統輸入指令，「飛機按照駕駛艙內某人的指示行事」，使它進入了致命的俯衝狀態。知情人士還指出，領導調查的中國當局迄今尚未出事客機存在任何機械或飛行控制問題，又指該款波音客機是全球航空業的主力機型，在商業飛行中的安全記錄名列前茅。

知情人士說，迄今為止在今次意外調查中所收集到的訊息，已使參與調查的美國官員將注意力轉向一名機師的行為；此外，也有可能飛機上有其他人闖入駕駛艙並故意造成墜機。與此同時，波音公司和航空安全監管機構也沒有針對該墜機事故，制定任何服務公告或安全指令——若當局認為有必要提醒航空公司和機師注意機組人員在事故中遇到的問題，或需要提醒修正有關客機的細節，就會發出此類信息。

東方航空回覆《華爾街日報》的聲明中表示，目前還沒有證據可以確定涉事飛機是否存在任何問題，東航重申了其高層3月份的聲明，即機師們的健康和家庭狀況良好，並指他們的財務狀況也良好。東航亦表示，駕駛艙可能遭入侵的說法不可信，並引述3月25日的新聞發布會上所稱，中國當局表示墜機前客機沒有發送緊急訊號。東航指出，「任何非正式的猜測都可能干擾事故調查，影響全球航空運輸業的實質進步。」中國民航局則未有回覆《華爾街日報》的查詢。