美司法部起訴史提芬永利　要求登記為中國代理人

美國司法部周二（17日）入稟哥倫比亞特區地方法院，指控美國永利度假村集團始創人史提芬永利，於2017年多次協助北京游說特朗普政府取消一名在美中國商人的簽證。司法部要求史提芬永利按《外國代理人登記法》登記為中國代理人，他否認指控。

起訴書指，史提芬永利在前中國公安部副部長孫力軍要求下，於2017年6月及8月透過晚宴和電話直接游說時任美國總統特朗普，撤銷一名2014年離開中國赴美的中國商人簽證，並多次與華府高官商討此事。司法部無公開這名商人的身份，而《華爾街日報》去年曾報道是流亡美國的郭文貴，《紐約時報》亦稱商人特徵與郭文貴相符。

司法部分別於2018年、2021年及今年4月建議史提芬永利登記為中國代理人，惟他拒絕。起訴書稱他出於維護在中國澳門的生意利益，而按中國政府要求行事。史提芬永利回應說，不同意司法部的指控所以無登記，其律師則指史提芬永利從無擔當中國代理人，不認同司法部對《外國代理人登記法》的法理解讀，會在法庭抗辯。

在北京，中國外交部發言人汪文斌周三（18日）指，美方相關舉動純屬捕風捉影，刻意渲染中國威脅論，中方希望美方摒棄冷戰零和思維，停止動輒拿中國說事，向中國潑髒水。