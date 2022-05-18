台鐵維修車撞路軌釀2死1傷　3涉事者捱告

台鐵海端站去年2月23日有維修工人在路軌上檢查時遭電力維修車撞擊，導致2死1重傷，引來各界關注鐵路交通安全問題。台東地檢署偵查近日終結，依過失致死罪向當日電力維修車陳姓實習員、鍾姓指導員及王姓瞭望員提起公訴。

檢方起訴書指，案發當日台鐵正在辦理電力維修車司機員實車操作訓練課程，由陳實習員駕駛8742車次電力維修車，於上午7點55分自花蓮玉里站出發前往台東火車站，鍾男隨車擔任指導員。同日上午7時16分，池上工務分駐所池上道班正在進行海端站路線養護工作，現場由王姓員工擔任瞭望員，監控鐵道上行駛列車動向。

該段前後兩端800米處設有40公里慢行號誌機，每200米處設有慢行預告號誌機及慢行預告標，但陳姓實習員駕駛未依規定減速降速至40公里 ，也沒注意前方軌道有工人，仍以80公里行駛。至上午8點32分電力維修車行經海端站時，王姓瞭望員未進行瞭望注意工作，無法得知電力維修車正行經，導致直接撞擊在鐵軌路線上工作的潘姓、劉姓及王姓等3人，造成潘，劉死亡，王男則重傷。