視像會晤林芳正　王毅促日勿為他人火中取栗

在美國總統拜登訪日本前，中國大陸國務委員兼外長王毅周三（18日）與日本外相林芳正視像會晤，就日美涉華消極動向表明立場。王毅指出，日方將主辦美日印澳「四方安全對話」峰會，令人關注及警惕的是美國領導人仍未成行，所謂日美聯手對抗大陸的論調已甚囂塵上，搞得烏煙瘴氣。

王毅指，日美是同盟關係，陸日亦有和平友好條約，日美雙邊合作不應挑動陣營對抗，更不應損害陸方的主權、安全及發展利益，希望日方汲取歷史教訓，着眼地區和平穩定，謹慎行事，不要為他人火中取栗，不要走以鄰為壑的歧途。他稱近期日方在台灣等涉及大陸核心利益及重大關切的問題上，消極動向凸顯，一些政治勢力無端抹黑攻擊大陸，嚴重損害雙方互信，日方應恪守承諾，遵守兩國間基本信義，不讓試圖破壞陸日關係的勢力坐大。

林芳正表示，日方願與陸方保持坦率溝通，減少誤解誤判，妥處敏感問題，增進政治互信，冀北京在俄烏衝突發揮作用，雙方亦確認會緊密合作應對北韓核問題。日本外務省指，林芳正就中日有主權爭議的釣魚島在內之東海及南海等情況，表達嚴重關切，強調台海和平穩定重要性，要求北京在新冠疫情下確保在陸日本僑民安全，保護日本企業的經濟活動。