傳歐盟將提升與台貿易關係　陸強調無妥協餘地

近日有媒體報道指，歐盟高官表示將提升歐盟與台灣的貿易關係，希望吸引台灣投資當地的半導體產業，甚至認為增加政治參與有助推動成事。中國大陸駐歐盟使團發言人周四（19日）回應強調，反對任何國家和組織與台灣地區開展任何形式的官方往來、商簽任何具有主權意涵和官方性質的協議。

報道指，歐盟委員會執行副主席兼貿易專員托姆布洛夫斯基向歐洲議會表示，相關的現代化貿易及投資對話，將於下月2日舉行。據報今次不同於以往的副部級對話，是次視像會晤會由歐盟委員會貿易司總司長魏安德和台灣的經濟部長王美花主持。波蘭經濟發展暨技術部政務次長皮丘沃克周一（16日）率團抵達台灣訪問3天，亦表明期待台灣的投資決心，特別是先進技術產業。

大陸駐歐盟使團發言人回應指，對歐方與台灣開展非官方經濟文化人員往來等問題，陸歐有明確共識；強調這不是貿易問題，而是嚴肅的政治問題，涉及雙邊關係的政治基礎，陸方沒有任何妥協餘地。陸方敦促歐方不要有任何僥倖心理，恪守一個中國原則，切實尊重中國的主權，以實際行動履行對陸方的政治承諾。