持續擴大復工　下周日起恢復跨區公共交通

上海市政府周四（19日）舉行的新冠疫情記者會指出，隨着疫情防控形勢持續好轉，全市生產生活秩序正在有序走向恢復。下一步除持續擴大企業復工規模，料6月上旬開始開放無疫情風險區域內企業與小區間的正常通行，並計劃自下周日（22日）起，逐步恢復跨區公共交通。

上海市副市長張為稱，4月中旬以來，上海分批次、有計劃地推動重點企業復工復產，取得階段性成效。近日，上海港貨櫃單日吞吐量已達11.9萬個標準櫃，回復至正常的九成；浦東機場貨物日吞吐量超7,000噸，恢復至約七成；經高速公路進出上海的貨車單日達7.8萬輛，恢復至常態的三分之二。外貿方面，5月上半月上海口岸的進出口監測貨值為1,886億元人民幣（約2,216億港元），環比增長17%。

當地轉向常態化疫情防控後，對公共交通運行亦提出了新要求，包括以「三步走」方式推動公共交通系統穩定恢復。繼目前部分地區已逐步開放區內巴士和的士通行後，下周日起軌道交通將首先恢復4條路線，巴士優先恢復273條路線。至於對外交通，將逐步增加鐵路到發列車數量，並繼續嚴格查驗離開上海人士的核酸和抗原證明。