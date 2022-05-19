拒邀大陸　美議員籲拜登印太經濟框架納入台灣

即將訪問韓日的美國總統拜登，或在訪日期間宣布啟動「印太經濟框架」。美國參議院兩黨外交領袖周三（18日）偕50名參議員聯署致函拜登，呼籲把台灣納入該框架，應對與中國大陸的競爭。美國駐日大使伊曼紐爾（Rahm Emanuel）受訪則指，中國大陸將不會受邀加入。

今年3月有約200名美國眾議員去信拜登政府，呼籲邀台參與印太經濟框架。參議院外委會主席梅嫩德斯及共和黨首席議員里施周三亦帶領兩黨參議員，致函拜登作出相同呼籲。信中指出，台灣是美國長期重要貿易夥伴，如將其排除在外，恐違背美國經濟利益，令大陸得以宣稱國際社會並不支持與台有意義來往；強調美國及盟友跟台灣經濟往來愈多，面對脅迫的集體韌性愈強。

台灣的駐日代表謝長廷周四（19日）表示，周三晚邀請伊曼紐爾在台方官邸聚餐，談及支持立陶宛、烏克蘭等議題，是近年首度有美駐日大使拜訪。伊曼紐爾接受日媒訪問時表明，大陸不會獲邀加入印太經濟框架，有必要將該框架當作經濟外交工具，加強印太地區國家的關係。他提到，在太空領域面對大陸和俄羅斯軍事威脅提升，美日要共同加強運用衞星等提升情報收集能力，並推動拉攏東盟和島國等的政策。