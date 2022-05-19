低出生率之禍　醫院產科陷危機幼兒園招生難

內地出生率連年下滑，引發醫院「產科危機」。在北京，有醫院的婦產科曾經輝煌一時，去年院內分娩產婦數目卻縮水九成；另有高檔私立醫院因接收孕婦數目下降被吞併。除醫院婦產科面臨「產能過剩」問題，幼兒園亦「一孩難求」，未來恐怕只會愈來愈少幼兒園和小學。

內媒早前報道，在北京市第一中西醫結合醫院東壩院區，各個科室都大排長龍，唯獨婦產科的等候區只坐着兩個人。有護士稱醫院的孕婦建檔名額很充裕，但提醒產科「隨時」會被撤銷，併入另一家醫院。東壩院區原名東壩醫院，全盛時期一年產婦分娩量曾高達3,000至5,000人，2014至2016年間降至每年約1,800人，去年更急插至不足150人。另一位於北京的恆和醫院近年因產科病人數量下降，致難以營運，料將被另一家民營醫院兼併。為了掙扎求存，醫院紛紛提升質素和提供更全面的服務。

人口危機的連鎖效應亦伸延至幼兒教育。排隊搶幼兒園學位的時代已成過去，現在由一線城市以至三、四線，都出現幼兒園搶人現象。以廣東省深圳市為例，前年當地還在拼命興建幼兒園，預計到2025年將新增14.5萬個幼兒園學位。誰知去年秋季招生第一階段結束，南山、寶安等區均收生不足。去年廣州教育局在人大常委會報告提到，當地幼兒園提供約69萬個學位，實際在園學童卻只有59.9萬人。