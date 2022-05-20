加國禁華為中興參與5G建設　華斥政治操弄

美國一直要求加拿大等盟國拒絕讓華為參與當地5G網絡建設，聲稱當地人更易被監控。加拿大政府周四（19日）決定，跟隨「五眼聯盟」其他成員國，禁止中國電訊設備商華為參與有關建設。華為加拿大分公司回應指，對加方此舉感到失望，但只影響其在加業務很小的方面。中國駐加大使館則對加方此舉表示嚴重關切和強烈不滿，將採取一切必要手段維護華企權益。

加拿大聯邦公共安全部長馬守諾的發言人證實，政府經已作出禁止華為和中興參與的決定；國安及工業部長商鵬飛表明，任何國內企業一旦使用華為或中興的設備需要在2027年底或之前移除。另外，加拿大官員同日表示，中國已解除對加拿大油菜籽的進口禁令，形容這對生產商是非常好的消息。中國駐加大使館表示，華為與中興始終保持非常好的網絡安全紀錄，加方在無任何確鑿證據下以國安為由將華企排除在外，實際上是政治操弄進行打壓，違反市場經濟和自由貿易原則，損害華企的合法權益。

加拿大在2018年12月應美國的司法互助請求，拘捕在溫哥華轉機的華為副董事長孟晚舟，指她涉嫌詐欺，以規避美國對伊朗的制裁。其後，兩名在中國的加拿大人，康明凱及斯派佛被捕。事件歷時兩年多，直至去年9月底，孟晚舟獲釋回國。康明凱及斯派佛亦獲准離開中國，返回加拿大。