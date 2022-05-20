專家批中國防疫政策　遭鍾南山基金會撤顧問資格

廣東省鍾南山醫學基金會日前發通告，宣布撤銷汕頭大學病毒學專家常榮山為該基金會專家顧問的資格。常榮山本月初在新加坡媒體發表文章，批評中國政府對新冠肺炎的防疫政策。有關通告目前無法在基金會網站顯示，但相關截圖仍可見於內地社交網站。

從網傳基金會於上周四（12日）發通告稱，常榮山在任期間，未經基金會同意以「鍾南山醫學基金會入庫專家」名義，於本月5日在新加坡媒體發表了《常榮山：中國冠病甲類控制該修改了》的文章，對基金會造成嚴重不良影響，嚴重損害基金會的聲譽及形象。基金會經研究決定，自通告發出當日起撤銷其專家顧問資格，又不排除追究其決律責任。

常榮山在文章中表示，中國政府在2020年1月20日公告把冠狀病毒感染納入法定傳染病，並定為「乙類管理、甲類控制」。後者是對正常生活按下「暫停鍵」，是不得已而為之的極端全社會封控方式。他認為，省級城市或縣只發現幾宗病例的情況下，也按照甲類封控，實際效果是封城，「黑龍江綏芬河已封城60天，類似的還有雲南瑞麗市。最近的上海疫情次生災害，很難用數據統計」。