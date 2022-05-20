華府促台仿烏抗俄　提升軍力反擊大陸

美國總統拜登展開亞洲之行之際，重塑台灣軍事力量的討論正在升溫。美媒周四（19日）援引美國前任和現任官員指，美方正敦促台灣視成功抵禦俄軍的烏克蘭為榜樣，吸取教訓，作為反擊中國大陸武統台灣的藍圖。五角大樓和美國國務院拒絕置評。

報道指，俄羅斯侵烏證明了美國在台灣採取一些長期措施的價值，而美國重塑台灣軍隊的努力也變得更迫切。有政治和國際事務專家指出，大陸亦正從俄侵烏一事吸取教訓，可能會調整對台計劃，攻台可能性比3個月前更大。俄烏戰事爆發後，美國認為台灣應投資於更靈活、更具成本效益的系統，將更機動的武器用於不對稱戰爭，包括「毒刺」便攜式防空導彈、標槍反坦克導彈、海雷和沿海反艦導彈等，所以計劃拒絕台方購買任何E2D「先進鷹眼」空中預警機、MH60直升機等。

報道指，美方一改以往對台長期的戰略模糊政策，即大陸一旦侵台，美國將是否及如何援助台灣。另外，華府和外界分析愈來愈考慮大陸一旦攻台時，對陸實際經濟制裁等非軍事反擊，並敦促台灣現代化其儲備機制，為動員全民應對奠定基礎。惟有分析認為將烏國與台類比是錯誤，兩者地理位置、補給、外交形勢等都有不同。