戴琪泰國晤台官員　討論深化美台經濟關係

美國總統拜登亞洲之行，將宣布啟動「印太經濟架構」，美國參議院日前呼籲把台灣納入框架。美國貿易代表戴琪周五（20日）在泰國出席亞太經濟合作會議貿易部長會議前，與台灣的政務委員鄧振中舉行會談。雙方會後表示，兩人談及持續深化合作經濟關係，雙方團隊未來數周將再會晤。

戴琪上任以來曾兩度與鄧振中舉行視像會談，而這次卻是兩人首次面對面會晤。美國貿易代表辦公室當日表示，兩人會面是在美國在台協會和台灣駐美代表處的架構下舉行。會上指出，美台經濟關係的強韌和持久性，透過雙邊討論持續強化，包括去年6月舉行的第11屆台美貿易暨投資架構協定會議。兩人又討論深化經濟關係的機會，推動基於共同價值觀的多樣貿易優先議題，並指示工作團隊探索深化美台貿易與投資關係的方式。

台外交部當晚亦發新聞稿稱，雙方會談成果豐碩。台外交部樂見雙方團隊將展開密集會商，着手策劃深化台美貿易投資關係的具體方案，並樂觀看待未來台美雙邊經貿關係的發展。台外交部強調，台灣經貿相關部會將持續與美方深化合作，共同促進台美在印太區域的經貿連結。