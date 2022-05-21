封控防疫下爆離職潮　內地國際學校受衝擊

內地近月爆發本土新冠疫情，尤以上海最嚴峻，持續實行封控措施，至近日才開始放寬。英媒周五（20日）報道，當地政府堅持清零、封控等強硬防疫政策，令不少外籍老師打退堂鼓，國際學校出現離職潮，不但導致招生率持續下跌，更直接衝擊學校營運，開出高薪仍請不到人。

在內地有66間成員學校的中國中蒙國際學校協會（ACAMIS）估計，今年將有40%外籍教師離開內地，較去年高出10個百分點，較疫情爆發前更高出25個百分點。ACAMIS執行董事烏爾梅特（Tom Ulmet）表示，聘請替代人才的難度愈來愈高，直言全世界都知道內地的封控措施，認為自己沒必要受此待遇。

一名在內地執教3年、化名麥克（Michael）的外籍老師，因為內地教育政策轉變和疫情因素決定離開，認為在當地工作賺的錢沒法彌補失去的行動自由。另一名在中國執教20年的外籍中學教師則指，收到大量國際學校挖角的信件，其中一間在北京的學校開出起薪每月5萬元人民幣（約5.8萬港元）的優厚條件。內地欲減外國影響而收緊教育政策，亦令英國哈羅公學被迫放棄與北京學校聯名，英國西敏公學更直接放棄在華辦學。