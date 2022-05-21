公共交通明起恢復　乘客需掃碼持核酸證明

上海市新冠疫情持續緩和，當地早前宣布，下周日（22日）起逐步恢復跨區公共交通。市政府在周六（21日）舉行的疫情記者會上表示，當地4條地鐵線和273條巴士線下周日恢復，市民乘坐交通工具需掃描「場所碼」，並出示48小時內核酸檢測無感染證明。

申通地鐵集團副總裁邵偉中會上表示，復駛的地鐵路線營運時間為上午7時至晚上8時，行車間隔約20分鐘。近期上海地鐵正從系統調試、現場環境消毒、場所碼設置、人員返崗培訓和應急預案等5方面積極做好恢復營運準備。久事公交集團副總經理陸海衞則表示，該公司將分2階段恢復巴士系統，下周日起先恢復111條跨區巴士線，重點連接部分機場、火車站、地鐵和中心城區三甲醫院等。第二階段將根據實際客流和疫情防控情況，逐步加密班次。

隨着該市有序復工復產，市應急管理局副局長沈偉忠指出，企業安全生產仍存在一定的風險和挑戰。其中，一些企業員工因疫情封控，離崗時間較長，安全技能有所生疏，安全意識有所鬆懈，容易發生違規違章操作行為。另有企業上崗人員不足、設施設備未規範維修保養，也有企業容易出現搶進度、趕時間等情況，存在一定安全風險。因此該市下一步將從加強安全風險研判，推動落實安全責任，以及強化安全專項治理3方面着手，做好安全監管工作。