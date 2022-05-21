安全法增列經濟間諜罪　竊核心技術最高囚12年

台灣的立法院院會周五（20日）三讀通過修正《安全法》部分條文，其中新增「經濟間諜罪」，民眾不可為外國、陸港澳及境外敵對勢力，侵佔、竊取或以其他不當方式獲得台灣核心關鍵技術，違者最高可判囚12年。另外，有關軍事採購的條文亦有修改。

經濟間諜罪明定任何人不得為外國、大陸、香港、澳門、境外敵對勢力或其所設立或實質控制的各類組織、機構、團體或其派遣的人，進行侵害台灣核心關鍵技術的行為。違者可判囚5至12年，得併科500萬至1億元（新台幣，下同，約132萬至2,640萬港元）罰款，侵害未遂者亦會受罰。此外，在上述地區使用台灣核心關鍵技術的商業秘密，可判囚3至10年，得併科500萬至5,000萬元（約1,320萬港元）罰款。

修正條文亦明定，為確保防衞軍品及設施安全，廠商或其分包廠商人員、受政府機關委託、補助、出資的個人、法人、團體等，履約時不得對用於軍事工程、財物或勞務採購的產品或服務，明知是陸港澳或境外敵對勢力製造而交付，違者可判囚1至7年，得併科3,000萬元（約792萬港元）或以下罰款。如明知是不實軍用武器、彈藥或作戰物資仍交付或提供，可判囚3至10年，得併科500萬至5,000萬元罰款。若犯罪所得超過罰款上限，可根據所得利益的2至10倍酌量加重。