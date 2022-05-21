華黑客借俄烏戰事　圖竊俄國防機密

美媒周五（20日）引述以色列網絡安全公司報告指，中國黑客試圖利用俄羅斯入侵烏克蘭一事竊取機密資訊，除了針對歐洲國家，亦對一向被中國視為「盟友」的俄羅斯下手。有俄羅斯軍事研發機構人員收到以「美國制裁名單」為題的電郵，誘使其打開含有惡意軟件的文件。

網絡安全公司Check Point周四（19日）發表報告指，今年3月23日在俄侵烏近一個月後，不少俄軍研機構的科學家與工程師收到標題類似「因侵烏被美國制裁的人員名單」的電郵，署名是俄羅斯衞生部。電郵由中國政府支持的黑客發出，針對研究機載衞星通訊、雷達和電子戰的機構，這些機構隸屬於俄羅斯國家技術集團（Rostec），是俄國防部中規模最大、實力最強的實體之一。

報告指，中國相關的間諜活動早在去年7月開始，當時俄羅斯尚未侵烏，最新的電郵顯示，中國黑客迅速利用俄烏戰事相關情節作為網攻手段。Check Point研究員指出，黑客今次使用的方法和代碼，跟以往與中國有關的網攻類似。他們認為，情況反映中國網絡間諜的大規模情報收集策略愈來愈精細，目標亦不斷擴大；同時可見團結抗美的中俄關係複雜，中方仍視俄羅斯為竊取敏感軍事技術資訊的合理目標。