教育部提醒高考生　提前14日返回註冊地

內地高考在即，各地已陸續向今年高考生發布參加考試的注意事項。教育部再次提醒考生，特別是當前仍滯留在外省的考生，要提前14日返回註冊地。隨着疫情回落，上海市教育考試院也呼籲目前仍滯留在外的考生須盡早了解交通狀況，合理安排返程，並於5月23日至6月3日期間，主動進行返滬訊息登記。

各地高考陸續於下月展開。教育部周六表示，按照該部門和國家衞健委關於高考防疫工作的有關要求，考生要及時向考點所在地考試機構如實報告自身健康情況、相關返程安排等訊息，全面了解並嚴格遵守考點所在地考試防疫要求，做好考前連續14天所在地健康監測，減少不必要的聚集和跨區域流動、不到人群流動性較大場所、不前往中高風險等級地區等。

上海市教育考試院提醒該市在籍在讀考生，應通過本人學籍所在學校完成返回上海的訊息登記，其他考生則通過報名所屬區招生考試機構完成登記。考生返回該市後需主動如實將行程向報名所屬區招生考試機構、考前14天在上海居住地社區（村）居委會報備。此外，返回上海的考生需於返回前2日至考前2日期間，共進行5次核酸檢測。