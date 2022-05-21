內地展望2035年醫療改善　人均預期壽命逾80歲

國務院辦公廳近日印發《「十四五」國民健康規劃》，全文於周五（20日）公布。該文件提出，到2025年內地公共衞生服務能力顯著增強，一批重大疾病危害得到控制和消除；展望2035年當地基本醫療衞生制度更加完善，人均預期壽命達到80歲以上，人均健康預期壽命逐步提高。

該文件提到，2015年至2020年人均預期壽命從76.34歲提高到77.93歲，嬰兒死亡率從8.1‰降至5.4‰，5歲以下兒童死亡率從10.7‰降至7.5‰，孕產婦死亡率從10萬分之20.1降至10萬分之16.9，主要健康指標居於中高收入國家前列，個人衞生支出佔衞生總費用的比重降至27.7%。隨着醫療衞生相關支撐能力和健康產業發展水平不斷提升，國民健康政策體系進一步健全，到2025年人均預期壽命在2020年基礎上繼續提高約1歲。

文件又提出，到2025年內地居民健康素養水平要提高至25%，經常參加體育鍛煉人數比例增至38.5%，15歲以上群體吸煙率降至23.3%。文件確定7項工作任務，包括織牢公共衞生防護網、全方位干預健康問題和影響因素、全周期保障人群健康、提高醫療衞生服務質量、促進中醫藥傳承創新發展、做優做強健康產業以及加強國民健康支撐與保障。