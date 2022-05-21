水電站滲水事故調查結束　15官員遭處分

四川省甘孜州丹巴縣的關州水電站於今年1月發生滲水事故，造成9人死亡。事發後省政府從多個部門抽調人員並聘請專家調查事故。內媒周五（20日）報道，有關調查已結束，省紀委監委依法對甘孜州、丹巴縣兩級黨委政府及相關責任單位和15名責任人嚴肅問責。

經調查，事故的直接起因為承壓設備出現嚴重質量缺陷，在壓力鋼管內水壓的作用下爆裂失效，大量水流高速湧入廠房，造成多人溺斃，設備及廠房受損。經事故調查組報四川省政府批覆同意，對天全縣新松機電設備安裝有限公司法定代表人劉松等10名責任人移送司法機關處理，另對四川小金河水電開發有限公司等6家單位和該公司監事會主席崔秀三等7人給予行政處罰或由有關單位依法處理。

事件中被追責和處理的政府相關單位和官員包括：甘孜州政府副州長兼丹巴縣委書記何文才遭黨內嚴重警告處分、免職處理；丹巴縣委副書記、縣長李櫻政務記大過處分；丹巴縣委常委、常務副縣長羅順方遭黨內嚴重警告、政務降級處分；丹巴縣委常委、副縣長陳永紅等12名責任人則分別被紀律處分或組織處理。另責令丹巴縣經信和商務合作局等5個責任單位作出書面檢查，並對丹巴縣發改局予以通報。