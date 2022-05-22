同婚合法化3年　民眾支持度增23.5個百分點

台灣的行政院性別平等處周日（22日）表示，民眾性別平等觀念持續提升，其中以對同性戀相關議題的看法同意度分數增加最多，有60.9%民眾認同同性伴侶應享有合法結婚權利，較同婚法案通過前的37.4%上升23.5個百分點，另有84.7%民眾認同「助圓夢、安心生、國家跟你一起養」的友善生養環境政策。

同性婚姻合法化在《司法院釋字第748號解釋施行法》通過後，於周二（24日）滿3周年，截至上月30日台灣有7,906對同性伴侶登記結婚。民眾對於跨性別者的了解及友善程度逐步提升，66.9%民眾同意「跨性別者包括男跨女或女跨男，裝扮常和自己的生理性別不同」，較去年增加5個百分點進步最多，76.5%民眾同意「跨性別者可以選擇自己最舒服自在的打扮在學校讀書或在職場工作」，89.4%民眾認為「可以與跨性別者當同事」。

行政院近年推動「消除性別刻板印象、偏見與歧視」重要性別議題，引導相關部會共同推動營造性別平等友善職場並改善職場性別隔離等，宣揚性別平等意識並深化各項推動工作，使不同性別者於各領域皆能獲得充分保障，積極營造尊重包容、性別友善的幸福社會。