中巴外長首會晤　王毅指美印太戰略終失敗

中國國務委員兼外長王毅周日（22日）與到訪的巴基斯坦外長比拉瓦爾，在廣東省廣州市舉行會談。今次是比拉瓦爾上任後首次正式外訪，也是巴國新政府成立後兩國高層首次線下互動。王毅批評，美國的印太戰略目的是製造分裂、煽動對抗和破壞和平，不管做甚麼包裝終是一個失敗的戰略。

王毅表示，美國炮製出來的印太戰略，目的就是企圖圍堵中國；尤其危險的是，美方撕去偽裝，挑動並大打「台灣牌」和「南海牌」，試圖把其他地區搞亂以後，再搞亂亞太地區。他指本地區人民要警告美方，早已過時的冷戰劇本絕不能在亞洲重演，世界上發生的動亂戰亂絕不容在本地區發生。他又稱，中方樂見有利於加強區域合作的倡議，但反對製造分裂對抗的圖謀，質問美國將宣布的印太經濟框架屬於哪一類。

中巴在會上取得5方面共識，包括中巴支持彼此核心利益和重大關切，並加快構建更緊密的中巴命運共同體；中方將援助巴方繼續打擊恐怖主義，巴方則保障在巴中方人員、項目和機構安全；雙方同意加深兩國能源、農業等領域合作；同時呼籲全球應對安全挑戰，落實2030年可持續發展議程；以及堅持相互尊重、平等相待、合作共贏，反對冷戰思維、零和博弈、陣營對抗。