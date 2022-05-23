張文宏：Omicron輕於流感　對脆弱人士傷害大

上海的復旦大學附屬華山醫院感染科主任、國家傳染病醫學中心主任張文宏教授，周一（23日）出席中華預防醫學會第7屆呼吸疾病預防與控制學術會議。他談到新冠變種病毒株Omicron引起的症狀雖比流感輕，但對脆弱人群傷害大；強調疫苗仍是有效的保護措施，尤其對減輕重症及疫殁率。

張文宏的演講以《新冠肺炎全球流行背景下我國防控策略的實施》為題，從臨床角度討論Omicron疫情，報告國內疫情形勢變化、防控效果及未來防控模式。他表示，疫情短期內不會結束，中國最大化檢測、最大化追蹤感染者及盡量將病人收入醫院或方艙治療的措施，在疫情期效果顯著，未來會繼續增加疫苗接種覆蓋率及加大核酸檢測力度。

張文宏指，上海疫情以Omicron亞型BA2.2為主，染疫者至今逾60萬，是全國最大規模的抗疫挑戰。當地60歲以上人群接種覆蓋率僅達62%，而基礎病及糖尿病、免疫功能異常、高齡等的患者較易有嚴重炎症反應。他指，新冠診治指南推薦的俯臥位通氣有助盡量打開人體肺泡，令病人的引流更加通暢，不亞於藥物治療，建議所有普通型及以上病人使用。