中國天眼首次　測到黑寡婦脈衝星散射現象

中國研究人員利用位於貴州省的全球最大單口徑球面射電望遠鏡「中國天眼」（FAST），首次探測到緻密雙星系統中等離子體的極端湍流現象，為「黑寡婦」脈衝星的散射現象，為其掩食機制提供新線索。相關研究已刊於國際天文學專業學術期刊《皇家天文學會月刊》，對快速射電暴中觀測到脈衝展寬起源有重要意義。

貴州師範大學貴州省射電天文數據處理重點實驗室的研究生白俊濤、支啟軍教授及澳洲西悉尼大學的代實博士等，發現之前沒有觀察到「黑寡婦」脈衝星B1957+20的掩食現象和揭示其物理機制。研究人員利用「中國天眼」的超高靈敏度觀測數據，首次探測到其掩食區域附近的射電脈衝散射現象，並發現愈是深入掩食中心，脈衝星輻射出來的射電脈衝輪廓變得愈寬，散射愈強，最高達到0.2毫秒。

研究表明，這種強散射是因多路徑傳播效應造成，並利用等離子體的極端湍流給出該脈衝星掩食物質中存在極端湍流的第一個直接證據，表明這種等離子體湍流可能是高頻射電輻射掩食的重要機制。毫秒脈衝星是一類速旋轉的中子星，其自轉周期僅為幾毫秒。「黑寡婦」脈衝星是毫秒脈衝星中一種特殊類型，伴星會被脈衝星強烈地輻射蠶食。