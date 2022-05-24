招義工提高新冠檢測能力　街市工人每日一驗

北京周二（24日）舉行新冠疫情記者會，要求進一步提高全市核酸檢測採樣能力，中華醫學會北京分會秘書處公開招募核酸採樣義工，即日起開始接受報名。而為做好當地商品交易市場疫情防控工作，菜市場工作人員需每天檢測一次。

市衞健委黨委委員王小娥介紹核酸採樣義工的條件，包括65歲以下退休醫務人員、零售藥店執業藥劑師、學校校醫、醫學院校臨床醫學生；或60歲以下，具大專以上學歷，具有臨床醫學、中醫學、護理、藥學、檢驗、預防醫學、醫院管理、健康管理和生物醫學等相關專業學習或工作經歷者優先。中華醫學會北京分會將統一組織適任者接受專業培訓，並編入北京市核酸採樣應急儲備人員庫，根據工作需要就近安排參與工作。

北京的患者涉及服務保障人員，為全面加強管理，堵塞風險漏洞，市政府宣布6項措施，包括明確單位主體責任、建立人員台帳、落實日常管理制度、嚴控人員流動聚集、加強集體宿舍管理和人員培訓教育。市疾控中心日前發布由市商務局制定的指引，要求社區菜市場工作人員和商戶，每24小時核酸檢測1次；其他類型商品交易市場工作人員和商戶，則需每48小時核酸檢測1次。