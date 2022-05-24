美日印澳開峰會　中俄轟炸機飛近日本

美國、日本、印度、澳洲周二（24日）在東京舉行四方安全對話峰會之際，中國及俄羅斯當天派出轟炸機在日本海、東海、西太平洋海域上空展開聯合空中戰略巡航。南韓表示2架中國軍機和4架俄羅斯軍機一度進入韓方防空識別區。

中國國防部表示，根據中俄兩軍年度軍事合作計劃，兩國空軍周二在日本海、東海、西太平洋海域上空，組織實施例行性質的聯合空中戰略巡航，但未有公布更多詳情。俄羅斯國防部表示，圖95MS戰略轟炸機與中國轟6K戰略轟炸機在日本海和東海上空展開13小時的聯合空中巡邏。中俄兩國2019年起每年派出戰略轟炸機在有關海域上空聯合戰略巡航，今年是第4次，對上一次是去年11月。

日本防衞省統合幕僚監部通報，中國與俄羅斯周二早上各自派出兩架轟炸機，在日本海上空會合後飛往東海。隨後另外兩架中國轟炸機代替原先兩架中方轟炸機，與俄方轟炸機從東海空域飛往西太平洋空域，它們之後折返飛回中國及俄羅斯。與此同時，俄羅斯一架伊爾20偵察機同日在日本北海道及本州以西的公海上空飛行。面對中俄軍機飛近，日本航空自衞隊戰機緊急出動應對監視。