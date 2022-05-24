反制大陸無人機　台高中低空分層防禦

台灣軍方漢光38號演習「圖上兵推」上周五（20日）結束，研討反制中國大陸無人機的攻擊。當地傳媒周二（24日）報道，這次兵推驗證中高空目標由空軍作戰指揮部統一指揮管制，愛國者、天弓系列防空導彈負責攔截；中低空目標由陸軍各作戰區防空作戰中心指揮各軍種的各款導彈，配合防空快炮系統攔截。

解放軍近期出動新式無人機偵察台灣海峽，又派直升機以中低空方式刺探台灣的防空能力。台灣今次「圖上兵推」以高空與中低空來襲目標劃分空層空域，同時發現面對在中低空偵察或攻擊的無人機，防空快炮系統的反制打擊效果最好。惟台軍配置防空快炮系統只有空軍的機場防衞，其能量稍有不足，所以國防部着手評估規劃增購機動式防空快炮系統，補充增強野戰防空的作戰能力。

在殲敵於陣地的作戰運用模式方面，台灣雄風二E增程型巡航導彈的射程1,000公里以上，軍方設定距離台灣500公里範圍內的大陸東南沿岸軍事目標為首要攻擊重點，代表台方在兩岸開戰後面對首波攻擊時，仍然可以迫使解放軍增援兵力部署必須後退500公里外，從以拉開作戰空間，與過往的「源頭打擊」不同。