遼寧號巡西太平洋　美軍艦機密切追蹤

中國航空母艦遼寧號本月2日至21日部署西太平洋，並一度駛至台灣東部外海而引起關注。美國海軍第7艦隊周二（24日）回覆東網記者查詢時表示，派出軍艦及軍機密切追蹤所有在該艦隊行動區出現的艦艇，聲稱確保區內安全及穩定。

美國海軍第7艦隊發言人西姆斯（Hayley Sims）表示：「作為我們正常的日常行動一部分，我們透過海上巡邏機、水面艦艇及聯合能力，密切追蹤所有在第7艦隊行動區的艦艇，並與我們的盟友及夥伴確保地區的安全及穩定。」惟西姆斯沒有詳細說明追蹤遼寧號的行動。衞星圖像顯示，遼寧號周日（22日）從西太平洋返抵東海，翌日北上至山東省青島海軍基地東南偏東273公里的黃海海域。

值得一提的是，美國海軍去年4月4日派出神盾驅逐艦馬斯廷號，在西太平洋菲律賓海闖入遼寧號編隊；軍方事發發放照片，可見馬斯廷號艦長雙腳翹在操舵室護欄，與副艦長近距離監視遼寧號，引起外界熱議。東網記者兩個多月前透過《信息自由法》要求美國海軍提供更多事發照片或影片，軍方上月中回覆時拒絕有關要求，指馬斯廷號通報該次中美軍艦相遇的照片及影片被列作機密。