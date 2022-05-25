BBC公開新疆警電腦檔案　華斥污蔑中國治疆政策

聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）正在訪問中國，英國廣播公司（BBC）稱近日取得新疆警方電腦檔案，內容包括近2,900名被拘留的維吾爾人大頭照，也包含指示執法人員擊斃逃脫再教育營人士的文件。中國外交部發言人汪文斌周二（24日）批評，這批文件是抹黑新疆的反中勢力拼湊出的材料，指媒體散播謊話及謠言。中國駐英大使館亦駁斥BBC的報道，指它罔顧客觀事實，散布編造的故事，污蔑攻擊中國治疆政策，純屬惡意誹謗；而BBC選擇在巴切萊特訪華之際發表這篇充滿謊言的報道，誤導公眾，險惡用心昭然若揭，中方堅決反對，強烈譴責。

英國外相卓慧思亦發聲明，指外洩的新疆文件細節令人震驚，英方仍然致力追究中方的責任；她又敦促中國容許巴切萊特充分及不受限制地進入新疆，以實地進行徹底評估。中國駐英國大使館則反駁卓慧思，指英國政客一再附和反華分子散布的謠言，無端詆毀中國治疆政策是居心何在，不外乎是轉移視線，掩蓋英國自身不光彩的人權紀錄。大使館發言人指，英國政客沒有資格及權利對中國政府及聯合國指手劃腳，發號施令，並應好好反省自身存在的大量侵犯人權問題，停止以任何借口干涉他國內政。