市紀委監委查2宗涉疫事件　懲處12名負責官員

北京市紀委監委網站周三（25日）通報兩宗疫情傳播事件調查情況，涉及中鐵十一局第三工程有限公司（下稱中鐵十一局三公司）和一間速遞公司爆發聚集性疫情。經調查，房山區閻村鎮黨委、北京市郵政管理局黨組被問責，相關單位12名責任人受到嚴肅處理。

在中鐵十一局三公司疫情傳播擴散事件中，房山區防控辦於5月3日通知閻村鎮採取臨時封控措施，翌日該公司施工隊負責人劉某某與24名工人離開管控區入住海淀區的酒店，並隱瞞各人來自管控區的事實。期間，劉某某又兩次進入豐台區的市場購物，已被公安機關立案偵查。經北京市紀委常委會會議研究並報市委批准，决定對房山區和海淀區共8名幹部官員警告處分；其中房山區閻村鎮黨委書記栗鵬程被撤銷黨內職務和政務撤職處分。

至於韻達快遞長陽分部聚集性疫情事件中，快遞行業主管部門市郵政管理局、市南區郵政管理局及相關人員被指存在履行疫情防控監管責任不到位、對轄區內快遞企業監督檢查不到位等問題。4名市郵政管理局黨組被通報問責，市郵政管理局局長王躍黨及副局長黃立群遭黨內警告，而市南區郵政管理局局長李國強被免職，副局長劉燕君遭撤職黨內職務和撤職處分。