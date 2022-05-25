傳華提太平洋島國願景　加強警務及安全合作

中國國務委員兼外長王毅周四（26日）起馬拉松式訪問8個太平洋島國，英媒周三（25日）披露中國近日向10個太平洋島國發放聯合公告草稿及5年行動計劃，尋求加強各國在警務、安全和數據通訊的合作，料王毅下周一（30日）到訪斐濟時討論。

王毅在斐濟時會主持一場部長級會議，尋求就《中國-太平洋島國共同發展願景》和5年行動計劃達成協議。願景草稿列明中方與太平洋島國加強傳統和非傳統安全交流與合作，北京為太平洋島國提供中高級警員訓練，並在數據網絡、網絡安全、智能海關系統領域合作，建立「中國-太平洋島嶼自由貿易區」，支持採取行動應對氣候變化。5年行動計劃則概述今年會舉行執法能力和警察合作部長級對話，以及中國將提供鑑證實驗室。

密克羅尼西亞總統帕努埃洛去信21個太平洋島國反對中方倡議，擔憂會引發新冷戰，直指北京控制太平洋通訊基建、海洋領土及其資源、安全空間將影響國家主權，增加中國與澳洲、日本、美國和新西蘭的衝突風險。

另外，澳洲周三宣布外長黃英賢周四出訪斐濟，是她上任後首次單獨外訪，反映新政府視加強與太平洋島國關係為首要事務。新西蘭政府則指，去年年底派往所羅門群島平定反政府騷亂的部隊駐守期延長至明年5月。