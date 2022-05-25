美重塑台防衞系統抗陸　發展不對稱戰力

美國傳媒周二（24日）報道，美國政府為嚇阻中國大陸對台動武，有意增強區域軍力展現，並吸取俄烏戰事經驗，加快重塑台灣防衞系統擊退可能的海上攻擊，讓台軍發展不對稱戰力。

報道引述台灣官員、美國前任及現任官員指，華府從武裝烏克蘭吸取經驗，與台灣合作加強軍力來對抗大陸可能的海上入侵，目標是讓台灣變成「箭豬」，意指一個到處是軍備與其他美國支援形式的地方，一旦遭攻擊，敵人將痛苦萬分。美方秘密推動台灣採購適用於不對稱戰事的武器，游說對方放棄購買海鷹直升機及M1A2主戰坦克。為加強台軍機動能力，美方亦建議購置地基魚叉反艦導彈及刺針便攜式防空導彈。美台官員認同要更好地訓練台軍，但都希望對方會分擔更多。

美國官員透露，美方經常討論潛在的震懾行動，但最終因過於挑釁而放棄。在特朗普政府時代，國家安全委員會曾討論在台灣派駐美軍，白宮與國防部亦提議派高級別軍方代表團訪台，因國務院反對作罷。美歐強硬制裁俄羅斯，華府希望以此向大陸等國傳遞發動侵略要付出代價的資訊，美方官員已商討一旦大陸攻台，在何等程度可以複製對俄經濟制裁措施，以及軍援烏克蘭的方案。