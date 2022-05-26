深圳促進消費恢復　購買多種產品可獲補貼

受國際局勢和新冠疫情等因素影響，內地經濟飽受衝擊。廣東省深圳市發改委聯同多個部門周一（23日）聯合發布關於促進消費持續恢復措施，包括鼓勵汽車、家電消費，擴大消費電子市場規模，同時新增1,000萬元（人民幣，下同，約1,180萬港元）資金開展「有獎發票」活動。

有關措施分為9個方面共30項，包括對新購置符合條件新能源汽車在深圳市內上牌的消費者，給予最多每輛車1萬元（約1.18萬港元）補貼；開展綠色節能家電促銷，於5至8月期間，對消費者購買符合條件的電視機、冷氣機、電櫃、洗衣機、廚房家電、生活小家電等，按照銷售價格的15%給予補貼，每人累計最多2,000元（約2,360港元）。

結合開學、暑假、傳統節日等主題，當地在5至8月期間開展消費電子專場促銷活動，對消費者購買符合條件的手機、電腦（包括平板電腦）、耳機、音響、智能家電、家用機械人、智能健身器材等產品，同樣按照銷售價格的15%給予補貼，每人累計最多亦為2,000元。至於有獎發票活動，將圍繞零售、餐飲、文旅、住宿、體育等領域，在全市範圍內根據發票金額開展，期限從本月1日起至今年底。