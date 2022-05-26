內地12至14歲涉嚴重暴力犯罪　原則上送專門學校

針對未成年人犯罪問題，最高人民檢察院去年5月在全國檢察機關，部署開展為期兩年的未成年人保護法律監督專項行動。最高檢周三（25日）表示，為落實未成年人保護「兩法」賦予檢察機關的更重責任，要求年齡由12至14歲的未成年人涉及嚴重暴力犯罪，原則上送入專門學校。

最高人民檢察院周三（25日）在北京舉行「攜手落實兩法、共護祖國未來」新聞發布會，第九檢察廳副廳長李峰表示，未成年人保護法律監督專項行動開展以來，檢方圍繞未成年人保護的突出問題積極履職，在深化未成年人綜合司法保護，促進未成年人保護社會治理、協同其他部門共同落實「兩法」等方面取得較好成效。據知，兩法即《中國未成年人保護法》和《中國預防未成年人犯罪法》。

在落實罪錯未成年人特殊矯治教育措施方面，各地檢察機關積極建立與專門學校工作銜接機制，探索解決專門學校入學程序、效果評估等現實難題，協同有關部門共將2,159名罪錯未成年人送入專門學校開展矯治教育。貴州檢察機關借助「育新工程」，打通罪錯未成年人教育矯治綠色通道，將233名罪錯未成年人送入專門學校。