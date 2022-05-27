內地昨增354宗本土新冠　黃浦首家動物方艙關閉

國家衞健委周五（27日）通報，前一日新增354宗本土新冠病例，包括80宗確診和和274宗無症狀感染。上海周四（26日）新增264宗本土新冠病例，包括45宗確診和和219宗無症狀感染；另新增1宗死亡病例，患者為87歲女性，合併冠心病、高血壓、糖尿等基礎病，死因為基礎病。上海市首家動物方艙周四下午送走了最後一批「毛孩」後，正式宣布關艙。

位於黃浦區老西門街道的上海市首個動物方艙，運行了20天，期間一共收養了15隻貓和40隻狗。黃先生是一名導盲犬訓練員，家中飼養了10隻狗。本月12日，黃先生因為成為密接者需接受隔離，於是將家中狗隻送到該動物方艙。動物方艙負責人翟江周四表示，當初帶領數名義工開闢動物方艙，地方雖不大，收治的寵物也不多，但總算為當地疫情出了一分力。

北京前一日新增29宗本土病例，分別為22宗確診和7宗無症狀感染。當地為提高長者的新冠疫苗接種率，推出60歲以上人士疫苗接種醫療意外保險方案，單項責任保額最高每人50萬元人民幣（約59萬港元），由政府財政支付保費、統一投保。