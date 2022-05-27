20村民聚賭打牌遭行拘　實驗室違法檢測受查

北京市新冠疫情風險未解除，當地近日公布多宗涉疫違法案件。其中，在房山區有村民因為聚賭，違反疫情管控措施被行拘。在順義區，有實驗室在核酸檢測過程中涉嫌違法，警方已立案偵查。這也是北京近期第二次發現有核酸檢測機構涉嫌違規。上周五（20日），北京朴石醫學檢驗實驗室有限公司涉嫌檢測數據造假，被房山區衞健委吊銷醫療機構執業許可證。

據北京市公安局房山區周四（26日）在官方微博通報，5月8日，該區周口店鎮新街村實施管控，要求管控區居民原則上居家，禁止外出散步、串門、聚集等活動。同月25日下午，該村55歲沙姓女子等20名村民，卻違反管控規定，在沙女家中分為5枱打麻雀，造成疫情傳播的風險。目前，沙女等人已被房山公安分局依法行政拘留。

北京市公安局周五（27日）則在官方微博通報，北京金准醫學檢驗實驗室有限公司在核酸檢測過程中涉嫌違法犯罪的行為，已查獲實驗室法定代表人、43歲的王姓男子，但未提及實驗室的違法內容。據指，該公司曾於今年1月遭北京市海淀區衞健委的行政處罰，並罰款1,000元人民幣，原因是該公司因「任用非衞生技術人員從事醫療衞生技術工作」。