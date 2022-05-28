主柱掛牌「宇宙中心」　曹縣官方：是調侃

山東省菏澤市曹縣近日被發現豎起寫有「宇宙中心」4個大字的門柱，消息在網上傳出後惹來熱議，有網民更戲稱：「另一個柱子不會是『北上廣曹』吧？」。對此，曹縣縣委宣傳部工作人員周五（27日）回應內媒查詢稱，「宇宙中心」是調侃，正了解該掛牌在何處及由誰建造，後續考慮如何處置。

日前短片平台一段影片顯示該寫有「宇宙中心」大字的門柱，並配以文字稱「曹縣『宇宙中心』正式掛牌上線」。內地其後聯絡上發片者，對方稱雖然網民們對曹縣調侃和玩笑有些誇張，但當地確實展現了快速發展的實力，曹縣「宇宙中心」正好回應了網民關切。不過，隔天再有網民拍到該門柱上的字已被布遮蓋住。對此，曹縣縣委宣傳部工作人員曾表示，目前門柱尚在建設中，等竣工了再說。

據了解，去年有短片平台博主拍片，用山東口音介紹曹縣，之後片段在網上爆紅，曹縣也走進人們的視線。近年來隨着互聯網產業發展，曹縣成為內地規模最大的影視服裝生產地，同時憑出口棺材為人認識。之後，網上開始有「『宇宙中心』曹縣」、「上有天堂，下有曹縣」，以及「北上廣曹」等說。