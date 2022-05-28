內地昨增264宗本土新冠　上海新症回落至170宗

國家衞健委周六（28日）通報，周五（27日）新增264宗本土新冠病例，包括71宗確診和193宗無症狀感染。上海新增170宗本土新冠病例，分別為39宗確診和131宗無症狀感染。上海市長龔正周五在市政府常務會議上強調，要進一步加快有序復工復產復市，在紮實細致防控、嚴防反彈基礎上，逐步擴大企業、市場的恢復範圍。

龔正表示，要更好統籌下階段疫情防控和經濟社會發展，對於疫情本身要有精準預判和完備預案，同時要全力推動經濟恢復重振，找準新的增長點、發力點。對照國務院33條穩經濟措施，加快制定有力措施，發揮財政、金融、科技、產業、就業等政策作用，推動減稅降費、租金減免等各項惠企措施，加快推進重大活動和重大工程，繼續打造一流營商環境，探索更多疫情下的政府服務創新模式，

北京前一日新增24宗本土病例，包括18宗確診和6宗無症狀感染。在該市周五舉行的疫情防控記會上，該市公安局副局長潘緒宏稱，自4月25日以來，北京金准醫學檢驗實驗室有限公司為牟取非法經濟利益，違規採用多管混檢方式進行檢測，人為稀釋樣本，影響檢測結果準確性，涉嫌妨害傳染病防治罪，目前該公司已被立案偵查，法定代表人王某等17人被海淀警方依法採取刑事強制措施。