社區仍有零星感染　籲長者打疫苗加強劑

上海市新冠疫情持續回落，但仍有社區出現零星感染個案。針對這情況，市疾控中心副主任孫曉冬在市政府周六（28日）舉行的疫情記者會上解釋有兩種可能，一是感染者可能接觸了其他被病毒感染的人，另一可能是接觸到被病毒污染的環境或物品。數據顯示，與未接種疫苗者相比，完成加強免疫的人群染疫後出現重症的風險降近九成，孫曉冬建議合資格長者盡快接種疫苗及加強劑。

孫曉冬表示，當地非常重視新增的零星感染個案，會第一時間開展流行病學調查和溯源工作，排查和管控密接和次密接者，並進行環境消毒和清潔。只要有效落實這些措施，就能夠防止疫情反彈。他又指出，在本輪疫情中的18至59歲重症病例中，完成新冠疫苗基礎免疫和加強免疫比率分別為47%和23%，在60歲及以上的重症病例中比率更只有8%和3%，均明顯低於感染者的總體接種水平。

記者會上公布松江區因新增感染個案，感染者所在小區被列為疫情中風險地區。市衞健委副主任趙丹丹稱，疫情中風險地區是指該區14天內累計報告不超過10宗感染個案，或發生1宗聚集性疫情。中風險地區需實施14天封閉管理，期間居民足不出戶；區內報告最後一宗感染病例後，如連續14天無新增感染，該區將降為疫情低風險地區。