美台或將展開經貿對話　華春瑩再反擊布林肯演說

中國大陸外交部發言人汪文斌周五（27日）在例行記者會，逐點反駁美國國務卿布林肯的對華政策演說後，大陸外交部部長助理、發言人華春瑩亦在Twitter連發11組貼文回擊，反指美國國內槍擊問題嚴重，對華政策口不對心。另有台灣官員透露，台灣和美國或在數周內展開經貿對話。

華春瑩認為，布林肯的演說更像針對中國發起全面戰略競爭或戰爭宣言，質問美方為何加強在中國周邊的雙邊軍事同盟，從未停止干涉中國內政、支持新疆、西藏、台灣分裂勢力，卻仍未取消對華關稅，繼續打壓中國高科技企業，試圖在全球供應鏈中取代中國，與布林肯不尋求與華衝突的語調背道而馳。她又指摘，美國在世界各地發起二戰後80%以上的武裝衝突，國內槍擊暴力每年導致約4.5萬人死亡，強調在中國的孩子不用擔心在學校被槍殺。

另外，美媒周五引述兩名台灣高級官員指，台灣和美國可能在數周內，就加深兩地貿易和經濟聯繫展開談判，聚焦在供應鏈彈性、勞動力、環境和可持續發展方面的合作制度化。官員又指，台灣或派代表團參加下月在馬里蘭州舉行的選擇美國投資峰會。