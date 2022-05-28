假銀行被揭穿　竟要與銀保監局消除「誤會」

內地近日再現假銀行，部分網站、微信公眾號等平台上，近來出現「中國平原銀行」相關網絡訊息，該「銀行」通過網上渠道收集消費者的身份、財產資料，甚至開展相關業務。廣東銀保監局周四（26日）澄清，中國銀保監會及其派出機構從未審批許可該行籌備、設立及經營。惟該行回應稱，會與當局積極對接，消除誤會。涉事公眾號目前已被屏蔽。

廣東銀保監局發布的《關於「中國平原銀行」涉嫌違法行為的公告》指出，該行涉嫌在未獲許可下，非法設立銀行業金融機構及從事相關業務活動，涉嫌違法行為。廣州住房公積金管理中心亦發聲明，否認網上謠傳「中國平原銀行」與該中心有關的假消息，強調其辦公地址從未向該行開放使用，已就事件向公安機關報案。

惟官方公告發出後，「中國平原銀行」沒有收斂，更於周五（27日）發布兩條公告回應，首先稱已成立廣東工作組，同日與廣東銀保監局積極對接，匯報銀行籌備情況，找出問題根本原因以達成一致。該行其後又稱，已電話諮詢涉嫌違法的公告依據問題，廣東銀保監局工作人員未有回答。內媒調查發現，該行公布其廣州分行的辦公地址在廣州市珠江新城，留的客服電話屬吉林某餐飲公司，疑與廣州小吼成像科技有限公司有關。