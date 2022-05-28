批日配合美對華戰略　華大使斥損人害己

中國駐日本大使孔鉉佑接受內地官媒專訪時表示，美日領導人近日會晤發表一系列涉華論調，再次暴露出美國企圖對華圍堵遏制的險惡用心，也暴露出日方主動配合美對華戰略的消極傾向。他強調，為他人火中取栗只會損人害己，走以鄰為壑的歧途注定走不遠也行不通。

孔鉉佑在周六（28日）刊出的專訪中指出，日美同盟作為冷戰產物，如果執迷於結盟對抗、零和博弈，只會失道寡助，走進歷史死胡同。中方已分別向日美提出嚴正交涉，表達強烈不滿，同時敦促美日同盟停止挑動大國競爭和陣營對抗，不要讓早已過時的冷戰劇本在亞太重演。他表示，日方只有端正對華心態，校正戰略走向，真正將構建建設性、穩定的對華關係表態落到實處，才能避免對中日關係造成更大損害。

被問到美國總統拜登早前訪問日本並宣布啟動印太經濟框架，孔鉉佑指出，從美方對外釋放的資訊來看，這個框架着眼的是美國自身利益，服務的是該國地緣戰略。他認為，假如美方想借此建立其主導的貿易規則，在本地區打造排他性經濟「俱樂部」，甚至將其當作進行地緣競爭、脅迫別國選邊站隊的政治工具，那必將被各國人民所拒絕，被時代發展所拋棄。