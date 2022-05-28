續暫緩返校及堂食　明分區分級實施防控

北京市政府新聞發言人徐和建周六（28日）在新冠疫情記者會上表示，該市疫情防控正處於應急處置向常態化防控轉換的關鍵階段，反彈風險仍在，防控不容絲毫鬆懈。會上宣布，房山和順義區由居家辦公調整為正常上班，但全市餐飲機構繼續暫停堂食、中小學和幼稚園暫緩返校上課，大專院校繼續實施校園封閉管理各項措施。

徐和建稱，北京已連續6日實現新冠病例數目下降，周五（27日）社會面病例實現清零，同時該市8個區已穩定實現社會面清零，疫情整體呈下降趨勢，個別區零星病例均在可控範圍。經專家組綜合研判，當地決定自下周日（29日）起，分區分級動態實施全市社會面防控措施。

上述措施包括對於封（管）控區等重點涉疫區域，在充分評估、符合條件後及時解封；連續5日無新增社會面病例的朝陽區、通州區適當提高上班率；朝陽、順義、房山3區恢復巴士、地鐵、出租車等公共交通營運服務；購物商場恢復營業；連續7日無新增社會面病例的區域，速遞和外賣員可進入並利用貨架（櫃）實施無接觸配送；各類景區、景點可按50%限流開放。