內地國際客運航班有望增加　航司獲額度配置

受新冠疫情影響，內地往來其他國家的航班大減。但內媒周六（28日）報道，國際客運航班有望增開。中國國際航空內部人員確認，近期收到民航局新增國際航班額度配置，獲得往返白羅斯和阿聯酋的航班配置額度。有專家指，現在計劃放開的航班額度遵循一國一策，在做好外防輸入下方便留學和企業人員往來。

國航內部人員表示，雖然獲增加航班配置額度，但正式執飛至少要等一個月；又稱「後面提交了還要看局方怎麼批，要結合疫情防控的要求」。據國航3月發布的2022年夏秋季國際航班計劃，3月27日至10月29日有從北京出發至白羅斯的航班，每兩周一班。而目前中國飛阿聯酋的航線只有阿聯酋航空執飛，航班往來廣州和杜拜。

內媒指出，近日的國務院常務會議已釋出相關政策信號，提到要有序增加國內國際客運航班，制訂便利外企人員往來措施。中國駐美大使秦剛周四（26日）亦稱，中美之間的航班數量快將增加。民航管理部門方面亦正推動國際航班恢復，其中7間航空公司近日拜會陝西省疫情防控領導小組辦公室，協調推進國際航班恢復工作。業界人士認為，目前國際航班票價高漲，供不應求，部分航線放寬或帶動票價下降。