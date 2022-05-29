教育部全面排查中小學教材　勒令人教社整改

內地人民教育出版社（下稱人教版）的小學數學教材插畫風波持續發酵，教育部上周六（28日）表示事件受社會高度關注，當局高度重視，下令人教版立即整改，重繪插圖，教育部同時全面排查全國中小學教材。

教育部提出3點應對措施，責成人民教育出版社立即整改，重新組織專業力量繪製教材插圖，確保今年秋季學期開始使用新教材，教育部將組織專家團隊進行嚴格審核把關。另外，教育部立即部署全面排查全國中小學教材，重點是教材內容、插圖等，發現問題立即整改，確保教材堅持正確政治方向和價值導向，弘揚中華優秀文化，符合大眾審美習慣。當局亦歡迎社會各界隨時提出意見建議，政府將認真研判、及時處理。

網民近日發現人教版數學教材插圖人物眼神奇怪、表情怪異、着裝元素不合適、毫無美感等問題，引起熱議，其後不少教材亦被指插畫有問題。人教社同晚發表道歉聲明，指出該社的小學數學教材插圖受到批評和質疑，引起社會各界對教材質量的擔心，深感自責和內疚，表示深深歉意。人教社已成立工作專班，全面負責小學數學教材插圖整改工作，今年9月1日前全面整改到位，確保今年秋季學期開始按時使用新教材，並在全國範圍重新遴選優秀設計團隊，繪製更換小學數學全套教材所有插圖，過程中會聽取社會各界意見，同時排查該社其他教材，發現問題立即整改。

上周六再有網友反映，一本名為《怪事多多》的幼兒讀本出現小狗舔女孩的畫面，一位女孩脫下褲子，其後方有一隻小狗，小狗伸出了舌頭，圖片和配文又惹來爭議。負責涉事讀本東方娃娃雜誌社指，讀本所有內容都由專家審定後發稿，做到知識點準確、科學嚴謹，繪本的用詞都經過仔細斟酌和審定，會核實網上流傳的說法。