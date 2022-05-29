內地《新華字典》例詞「戲弄女性」　網民熱議

內地《新華字典》第11版在釋意「玩」一字時使用「戲弄女性」作例詞，有網友認為例子有侮辱女性之嫌，引起正反輿論爭議。武漢一位大學中文系老師周日（29日）認為，工具書的使用者不盡相同，宜根據使用者特點進行舉例。

《新華字典》第11版解釋「玩」有擺弄着玩、耍弄、戲弄3個含義。其中，「戲弄」例詞為「戲弄女性」，部分網友認為這例子涉嫌歧視女性，當孩子查字典看到時都不知道怎樣解釋。有網友則指，字典作為工具書只是解釋了字、詞如何使用而已。

該名中文系教師認為，字典是常用工具書，工具書中是否可以舉貶義用例，要看工具書的性質和使用對象。有的字典詞典以記錄規範漢字和普通話詞彙為主，因此社會生活中人們使用的詞語，工具書都有可能收錄。在其他詞典中，「玩弄」詞條下的例詞也為「玩弄女性」。《新華字典》是一部小型語文工具書，主要供中小學教師和學生使用，所以其所收字、詞及義項和用例要考慮到中小學生的語言規範使用情況，要慎重。在釋義和舉例上，可以適當標明使用語境，便於學生理解和運用。