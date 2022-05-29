胸痛男延誤救治後身亡　順義區多名幹部受罰

北京市順義區120急救分中心近日被指延遲救治一名男性患者，導致他搶救無效死亡。順義區委區政府和北京市衞健委成立調查組全面徹查，周日（29日）宣布懲處涉事幹部等4人。

31歲死者宋X新於本月11日下午3時38分因胸痛致電120求救，順義120急救分中心南彩值班車組接到任務，車組由醫生劉X雲等人組成，他聯繫宋X新詢問病情，但對方處於疫情防控管控區，醫護人員需做二級防護才能進入，聯絡兩間醫院均被拒收。至下午4時17分，劉男請示急救分中心副主任闞X峰，對方要求立即出車救治，15分鐘後抵達現場，宋男心跳停止，心肺復甦無效。醫院準備完畢後，下午4時54分才正式搶救宋某，惜返魂乏術，當晚7時24分在家屬同意下終止搶救，死因為猝死。

調查組指出值班車組未能及時出車，誤判急症患者病情，無對患者進行自救指導，急救分中心的崗前培訓工作不到位，無按要求通報事件，順義區醫院及區衞健委則管理不善。順義區衞健委書記王新兵需接受黨內警告處分，順義區醫院黨委副書記、院長趙躍華面臨黨內嚴重警告處分，順義120急救分中心主任趙雪田撤銷政務撤職處分，給予黨內嚴重警告，值班車組醫生劉曉雲開除處理。